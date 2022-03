OTSEPILT JA -BLOGI | Haridusministeerium annab ülevaate Ukrainast saabunud koolilaste haridustee jätkamise võimalustest Eestis

„Oleme valmis pakkuma sõjapõgenikest Ukraina lastele võimalusi hariduse jätkamiseks nii alus- kui ka üldhariduses, aga ka kõrghariduses," ütles selle nädala alguses Haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Kuidas see täpselt välja nägema hakkab, selgitavad eksperdid ministeeriumi pressikonverentsil.

Kersna on varasemalt selgitanud Delfile, et oluline on leida igale lapsele ja noorele paindlik võimalus hariduses osalemiseks koostöös koolipidajate, koolide ning piirkonna huviharidus- ja noorsootööasutustega. Kersna sõnul palus Ukraina laste toetamist ka Ukraina haridus- ja teadusminister Serhiy Shkarlet eelmisel nädalal toimunud kohtumisel.