Ööpäeva jooksul lisandus 2167 koroonapositiivset. Haiglates on 599 koroonapatsienti, suri 10 COVID-nakatunut

Põlva haigla koroonaosakond. Foto: Argo Ingver

11. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 599 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 242 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 158 ehk 65,3% on vaktsineerimata ja 84 ehk 34,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 28 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas.