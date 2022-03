OTSEBLOGI | Vene väed on Kiievile lähemale jõudnud, õhurünnakud tabasid varahommikul esmakordselt Lutskit ja Dniprot

Kui lääneriikide liidrid kardavad, et Putin võib peagi kasutada keemiarelva, väidab Vene väljaanne RIA Novosti, et hoopis Ukrainas on "salajased bioloogilised laborid", milles on terve sortiment igasugu hävitavaid haigusi: Siberi katk, katk, koolera, difteeria. Kirjutatakse veel, et laboriga on seotud needsamad ameeriklased, keda kahtlustatakse koroonaviiruse väljatöötamises või levitamises.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Venemaa poolelt võib see tegelikult olla järjekordne "false flag operation". See tähendab libaoperatsiooni ehk avalikkuse eksitamist infosõjas.

Venemaa aga kutsus üles ÜROd küsimust arutama ning reedel julgeolekunõukogu kogunebki.

Samal ajal on Vene armee Kiievile veidi lähemalt jõudnud. Kajastust on leidnud seegi, et varasemalt põhimõtteliselt paigal seisnud suur konvoi on nüüd ümberpositsioneeritud. Nagu tavapärasele sõjapidamisele kombeks, otsitakse varju näiteks metsatukkadest.

Ukraina relvajõudude teatel pommitas Venemaa viimase ööpäeva jooksul eemalt erinevaid tsiviilpiirkondi. Rünnakuid jätkavad idanaabrid endiselt Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramiseks ja vallutamiseks. Maakoridori loomine Krimmi ja Venemaa mandriosa vahel on samuti endiselt päevakorras.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas, et neljapäeva jooksul õnnestus Ukraina eri linnadest evakueerida pea 40 000 inimest. Paraku pole nende linnade hulgas sõjakoledustest räsitud Mariupoli.

Venemaa on andnud rohelise tule, et humanitaarkoridorid avatakse reede hommikul, aga seda nende väga rangete käsulaudade kohaselt. Varasem kogemus on näidanud, et lubadused pole tihtilugu pidanud ja ikka on avatud ka tuli.

Eile täitus sõja algusest juba kaks nädalat ja lõppu ei paista. Ukraina ja Venemaa välisministrite kohtumine Türgis lõppes olulise tulemusteta.

Endine Saksamaa kantsler Gerhard Schröder kohtub täna Moskvas Putiniga, et astuda samm lähemale sõja lõpetamiseks.