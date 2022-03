OTSEBLOGI | Lvivi on tabanud mitmed raketid. Venemaa ähvardab rünnata Lääne relvasaadetisi Ukrainale

Ukraina relvajõudude teatel jätkatakse edukat vastupanu ning vaenlane on tagasi surutud mitmel rindel. Viimase kolme päeva jooksul on märgatud piiri poole tagasi liikumas väikseid Vene desertööride gruppe, Ukraina väed teatavad vastase täielikust demoraliseeritusest ja üha halvenevast psühholoogilisest seisundist. Sellest tulenevalt olevat venelastel probleeme armee mehitamisega.

Õhtul teatati ka uuest Melitopoli linnapeast, kelle panid ametisse Vene väed. Senine linnapea Ivan Fedorov peeti kinni reedel, president Zelinskõi sõnul on teda piinatud ning Zelinskõi on kutsunud üles maailma riigipäid survestama Venemaad, et Fedorov vabastataks.