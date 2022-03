OTSEBLOGI | Kiievi eeslinnas hukkus The New York Timesi jaoks töötanud ajakirjanik, pealinn valmistub piiramiseks

Vene väed püüavad end pealinna külje alla pressida, suurtükkidele tuleviku tarbeks laskepositsiooni luua. Kiievisse on jäänud kaks miljonit inimest, kellele võimud on valmis pannud kahenädalase toidutagavara. Seda juhuks, kui Venemaa linna täielikult ümber piirab ja oma rünnakuid hoogustab.

Pühapäeva hommikul pommitas Venemaa rakettidega Javorivis asuvat sõjaväebaasi, kus asub Rahvusvaheline Rahuvalvekeskus. Baas asub vaid paarikümne kilomeetri kaugusel Poola piirist. Spkuleeritakse, et läbi baasi oleksid pidanud toimuma lääne kaitserelvastuse tarned Ukrainale. Rünnakus hukkus üle 30 inimese, haiglas on üle saja.

Õhtul teatati ka uuest Melitopoli linnapeast, kelle panid ametisse Vene väed. Senine linnapea Ivan Fedorov peeti kinni reedel, president Zelinskõi sõnul on teda piinatud ning Zelinskõi on kutsunud üles maailma riigipäid survestama Venemaad, et Fedorov vabastataks.