BLOGI | Zelenskõi: kui lennukeelutsooni ei kehtestata, siis maanduvad Venemaa raketid peagi NATO territooriumil

Vene väed püüavad end pealinna külje alla pressida, suurtükkidele tuleviku tarbeks laskepositsiooni luua. Kiievisse on jäänud kaks miljonit inimest, kellele võimud on valmis pannud kahenädalase toidutagavara. Seda juhuks, kui Venemaa linna täielikult ümber piirab ja oma rünnakuid hoogustab.

Esmaspäeva hommikul toimub Ukraina ja Venemaa järjekordne läbirääkimiste voor. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rõhutas oma värskes pöördumises, et Ukraina delegatsiooni eesmärk on see, et lepitaks kokku Zelenskõi ja Putini kohtumine.