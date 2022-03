Joe Biden soovib lõpetada normaalsed kaubandussuhted Venemaaga

See võib tähendada näiteks kõrgemaid tariife Venemaa toodetele. Tulenevalt Venemaa ebainimlikust käitumisest, ei tohiks nad nautida rahvusvahelisse kogukonda kuulumise vilju, kommenteeris senati rahanduskomisjoni juht Ron Wyden.

USA liigitab Venemaa praegu kaubanduspartneriks, kellega tal on "tavalised püsivad kaubandussuhted". Muudatusteks on vaja kongressi seaduseelnõu, kuid nii senat kui ka esindajatekoda peavad seda toetama. Plaaniga on seotud ka G7 riigid ja Euroopa Liit.