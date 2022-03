Sotsiaalkindlustusamet otsib uusi partnereid Ukraina sõjapõgenike majutamiseks

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. märts kell 17.

Esimese hankega sõlmis sotsiaalkindlustusamet lepingud 44 majutusasutusega. „Tänaseks on aga selge, et põgenike arv kasvab tundidega, mis tähendab, et peame ka oma võimekust tõstma,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juht Kaisa Üprus-Tali.