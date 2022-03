Keskerakonnal on nirud ajad. Seoses Ukraina sõja sõnumitega ollakse toetust kaotanud, reiting on mudas. Korruptsioonilood hargnevad omasoodu. Ligi miljon tuleb välja käia, aga raha pole. Ja valimised on aasta pärast. Reedel kell 10.15 algavas saates astub üles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.