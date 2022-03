VILJA KÜSIB | Mihhail Kõlvart: kurjategijate väljaselgitamise nimekirjaga ma kaasa ei lähe

Olete üks paremini tasustatud persoone avalikus sektoris. Kui palju isiklikku raha olete annetanud Ukraina toetuseks: armeele, pagulasabile, Punasele Ristile?

Annetasin raha selleks, et tuua sõjapõgenikke Poola piirilt Tallinna. Panin koos tuttavatega raha kokku, et saata mõned autod inimestele järele.

Teil pole kombeks emotsioone välja näidata. Kas oleksite, palun, nõus, jagama neid emotsioone, mis valdasid teid 24. veebruari hommikul, kui sõda puhkes?

Olen kindel, et meil kõigil on samad emotsioonid. Meil on viimastel aastatel olnud päris hea elu. Me ei ole mõelnud, mida see tähendab, kui pommid langevad sinu maale. Me ei mõtle võimalusele, et keegi võib tulla, öelda, mida peab tegema, missugune peab valitsus olema, ja kui sa ei ole sellega nõus, sind tapetakse. Tuleb välja, et see on ikka võimalik meie ajal Euroopas.

See ei ütle küll midagi teie emotsioonide kohta. Miks ma küsin: Keskerakond on oma sõnumitega kõndinud noateral, soovimata kaotada ühelt poolt eesti ja teiselt poolt vene valijaid. Teil endal läks ühismeediapostitusega kaks päeva aega. Miks teil nii kaua aega läks?

24. oli meil riigipüha, oli terve rida üritusi, millel osalesin. Vaadake, ma kirjutan oma mõtteid ise, ma ei anna seda nõunikele teha. Sel päeval toimusid ka esimesed nõupidamised kriisiaegsete tegevuste asjus. Need kestsid ka 25., samuti terve nädalavahetuse. Lähtusime sellest, et tuleb olla valmis ja tegutseda.

Arvo Pärt palus ukrainlastelt andeks, et me ei ole suutnud neid kaitsta ja piisavalt toetada. Kas jagate seda emotsiooni?

Kui ma rääkisin emotsioonidest, siis ütlesite teie, et need ei ole emotsioonid.

Te väljendate oma emotsioone meie-vormis või?

Mulle tundub, et teil on samad emotsioonid. Meil on praegu ühised emotsioonid.