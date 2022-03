VILJA KÜSIB | Kõlvart: otsus Venemaaga kultuurisidemed katkestada on minu jaoks valus

Saatejuht Vilja Kiisler tundis huvi ka emotsioonide vastu, mis on linnapea Kõlvartilt Ukraina sõjaga seoses vallanud ning selle peale arvas Kõlvart, et usub kõigil olevat samasugused emotsioonid. “Meil on olnud hea elu mõned aastad ja me pole pidanud mõtlema, et meie maale võiks sadada pommid,” ütles Kõlvart. “See, mis praegu toimub, on kuritegu. Nii Ukraina rahva kui ka tegelikult terve maailma vastu. Ukrainas tapetakse inimesi, seal kannatavad tsiviilkodanikud,” ütles Kõlvart. “Kannatuste põhjuseks on Venemaa agressioon, sealhulgas on ka Putin selles süüdi.”

Samas jällegi väljendas Kõlvart nördiumust otsuse üle Venemaa kultuurisidemed katkestada. "Ma ütlesn ausalt, minu jaoks valus otsus Venemaaga kultuurisidemed katkestada," ütles Kõlvart. "Spordi ja poliitika vahel on suured erinevused. Inimesi karistatakse selles, milles nad pole süüdi," arvas ta.

Seepeale uuris saatejuht, et miks kõrvaltvaatajatele paistab, et Keskerakond püüab hoida nii enda venelastest kui ka eestlastest valijaid kasutades selleks erinevaid sõnumeid. Sellega Kõlvart ei nõustunud. “Mulle tundub, et Keskerakonnal on praegu väga kindlad sõnumid,” ütles ta ning lisas, et tema väljaütlemised ei ole vastavalt auditooriumile omavahel erinevad. “Ma kirjutan oma mõtted ise, ei anna seda nõunikele teha,” ütles Kõlvart.

Saatejuht Kiisler küsis Kõlvartilt ka seda, kuidas on nüüdseks lahendatud Niine pagulaspunkti probleemid, nimelt olla seal algul valitsenud suur segadus ning sõjapõgenikke ei kogenud just ametnike toetust ja suurt südamesoojust. Sellist hinnangut pidas Kõlvart ebaadekvaatseks. “See ei ole praegu väga õige öelda inimestele, kes seal palju tööd on teinud, et see, mis te olete teinud, on bardakk,” ütles Kõlvart. Lisaks rõhutas meer, et sõjapõgenike vastu võtmine on riigi kohustus ning linn ootas riigi poolt selgeid signaale, mida kahjuks eriti ei olevat saadud.