"Ma arvan, et me peame ausalt ütlema, et meil on oma väiksusest tingitult ees piir, millest rohkem meie ei saa pagulasi vastu võtta. See number ei saa olla kindlasti mitte 100 000 või sinna ligi. Kui see number täis saab, tuleb inimesed piirilt teistesse riikidesse suunata," arvas Martin Helme.

Jaani aga ütles, et tuleb arvestada erinevate prognooside ja stsenaariumitega.