Välisministeerium: 26 Eesti kodanikku on kinnitanud, et ei kiirusta Ukrainast lahkumisega

"Meile teada andnud kodanikest on praegu veel Ukrainas 48. 26 nendest on teatanud, et ei kiirusta riigist lahkumisega, jälgivad olukorda ja ootavad sobivat hetke lahkumiseks, 22 inimest soovib riigist lahkuda esimesel võimalusel. Riigis on lisaks ka Eesti ajakirjanikke," märkis välisministeerium.