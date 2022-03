Sergei Lavrov kohtumisel Türgis: Venemaa ei rünnanud Ukrainat

Neljapäeva hommikul kohtusid Türgis Antalyas Vene ja Ukraina välisministrid.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles pressikonverentsil, et relvarahu osas ei saavutatud mingit kokkulepet. Kuleba sõnul leppisid pooled kokku, et jätkavad jõupingutusi, et leida lahendus humanitaarprobleemidele Ukrainas. Samas ei saavutatud kokkulepet segi evakueerimiskoridoride loomiseks Mariupolis, mis on üks Ukraina poole prioriteete lisaks üleriigilisele 24-tunnisele relvarahule.

Ta lisas, et sõda ei saa lõppeda, kui Venemaal pole soovi seda lõpetada.

Kuleba ütles, et oleks valmis Sergei Lavroviga uuesti kohtuma, kui on väljavaateid sisuliseks aruteluks ja lahenduste otsimiseks.

Venemaa näeb süüdlasena lääneriike

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles samas, et Venemaa huve on ignoreeritud ning nad ei saa lubada neonatside valitsust Ukrainas.

Veelgi enam: Lavrovi sõnul ei ole Venemaa rünnanud ei Ukrainat ega plaani rünnata ka teisi riike. "Me ei plaani kedagi rünnata, me ei rünnanud ka Ukrainat," ütles ta.

Lavrovi sõnul sooviks Venemaa näha Ukrainat sõbraliku riigina, kes ei keelusta vene keelt ja kultuuri. Lavrov hoiatas lääneriike relvatarnete eest Ukrainale ning kordas, et Ukraina territooriumil loob USA bioloogilist relva.

Ta kordas Venemaa väiteid, et Ukraina territoriaalkaitseväed kasutavad tsiviilisikuid pantvangide ja "inimkilpidena" ja kinnitas, et Venemaa on teinud kõik endast oleneva humanitaarkoridoride loomiseks ja tsiviilelanike evakueerimiseks.

Küsimusele eile pommirünnaku alla sattunud sünnitusmaja ja lastehaigla kohta vastas Lavrov, et Lääne meedia valetab ning Mariupoli lastehaigla oli juba kolme päeva eest Ukraina armee poolt hõivatud, see tähendab, et seal ei olnud rünnaku hetkel ühtegi naist ega last.