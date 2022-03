NULA PODCAST | Vaikuseminutid aitavad praeguses kaoses meelerahu leida

MTÜ Vaikuseminutid panustab vaimse tervise kriisi leevendamisse läbi probleeme ennetavate oskuste õppe – need on praktilised ja tõenduspõhised oskused, et tulla paremini toime oma emotsioonide, stressi ja keskendumisega. On oluline, et vaimse tervise probleemide ennetus tõuseks avalikkuses rohkem teemana fookusesse.

Saates saab teada, millega MTÜ Vaikuseminutid tegeleb, mis oli pildil valesti enne neid. Millised on tervishoiu peamised probleemid ja kuidas neid lahendatakse, kuidas on seis noorte vaimse tervisega, kuidas saab vaimse tervise probleeme ennetada. Kuidas saavad inimesed ise kodus Vaikuseminuteid kasutada ning seeläbi oma elukvaliteeti parandada? Vaata meelerahu harjutusi siit!

Delfi ja NULA podcastis "Mis on pildil valesti?" arutletakse sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks, ning uuritakse, kuidas nad on selleni jõudnud. Lisaks sellele, et kaardistada, mis on meie ühiskonnas valesti, on saatesarja eesmärk anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond positiivsemaks muuta.