GRAAFIKUD | Haiglas on 610 koroonapatsienti, ööpäevaga suri seitse inimest

Koroonatestid Foto: Joerg Boethling via www.imago-images.de/Scanpix

10. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 610 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 245 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 158 ehk 64,5% on vaktsineerimata ja 87 ehk 35,5% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.