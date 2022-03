VÄRSKE KAART | 10. märtsil jätkub pommitamine, Vene väed tammuvad ümber Kiievi, Harkivi ja teiste linnade

Ukraina linnad on juba teist nädalat pommitamise all, Mariupolis hävitati eile "sõjalise sihtmärgina" sünnitusmaja ja lastehaigla. Vene Föderatsiooni väed teevad jõupingutusi Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramiseks ja vallutamiseks. Aga see ei ole eriti edukas edasiliikumine, senine taktika pole edu toonud. Täna, 10. märtsil peaks Türgis kokku saama Ukraina ja Vene välisminister. Loe tänast Delfi otseblogi.