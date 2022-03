OTSEBLOGI | Lääneriigid kardavad, et Putin võib Ukrainas kasutada keemiarelva. Muret on väljendanud nii Briti peaminister kui ka USA ja Türgi presidendid

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on avaldanud muret, et Putin võib kasutada Ukrainas keemiarelva. Ta ütles, et selline käitumine oleks Putini varasemaid tegusid arvestades üsna loogiline. Johnson viitas keemiarelva kasutamisele Süürias, aga ka Suurbritannias, kui endist Vene spiooni Sergei Skripali ja tema tütart mürgitati.

Eesti aja järgi pärast keskööd vastas Valge Maja jõuliselt Kremli väidetele, justkui plaaniks USA Ukrainas keemia- või biorelva kasutada. Vene riiklikes meediakanalites on juttu keemia- ja biorelvade kasutamisest Ukrainas räägitud mitmes versioonis juba kolm kuud. Kui täna Kreml ning ka Hiina välisministeerium väiteid kordas, esines Valge Maja jõulisemalt. Samuti juhtis teemale tähelepanu Ühendkuningriik, märkides, et on alust arvata, et Vene propaganda põhjus on luua kontekst rünnakuks keemiarelvaga. Võib arvata, et see on teema, mis algavale päevale tooni annab.