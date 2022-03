USA ei toeta Poola hävitajate andmist Ukrainale: kasu oleks väike, risk suur

Kirby ütles, et USA kaitseminister Lloyd Austin vestles kolmapäeval oma Poola kolleegiga ja "rõhutas, et ameeriklased ei toeta praegu täiendavate hävitajate üleandmist Ukraina õhujõududele ning seetõttu ei soovi neid ka saada oma käsutusse".

Ta tõi ühtlasi välja põhjused, miks USA on hävitajate Ukrainale toimetamise vastu.

"Esiteks usume, et parim viis Ukraina kaitse toetamiseks on varustada neid relvade ja süsteemidega, mida nad Venemaa agressiooni vastu võitlemiseks kõige rohkem vajavad, eelkõige soomus- ja õhukaitset," lausus Kirby. "Meie koos teiste rahvastega saadame neile jätkuvalt neid relvi ning oleme kursis, et nende kasutamisel on suur mõju. Venemaa aeglane edasitung põhjas ja juba ainuüksi vaidlustatud õhuruum Ukraina kohal on selle tõestuseks."

Ta märkis, et kuigi Venemaa õhuvõimekus on märkimisväärne, on nende efektiivsus olnud piiratud Ukraina taktikaliste maapealsete õhutõrjesüsteemide pind-õhk-tüüpi rakettide ja Manpadide (õlalt lastavate õhutõrjerakettide) tõttu.

"Teiseks on Ukraina õhuväel praegu mitu eskaadrit täielikult missioonivõimelisi lennukeid. Meie hinnangul ei muuda täiendavate lennukite andmine Ukrainale tõenäoliselt oluliselt Ukraina õhuväe efektiivsust võrreldes Venemaa võimetega," tõdes Kirby. "Seetõttu usume, et nende MIG-29-de Ukrainale toimetamisest saadav kasu on väike."

"Ühtlasi on luurekogukond leidnud, et hävitajate üleandmist Ukrainale võidakse ekslikult pidada eskalatsiooniks ja see võib kaasa tuua märkimisväärse Venemaa reaktsiooni, mis võib suurendada väljavaateid sõjalisest eskalatsioonist NATOga," rääkis Pentagoni esindaja. "Seetõttu hindame lennukite üleandmise Ukrainale olevat suure riskiga."