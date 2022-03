VIDEO | Vene lennuvägi hävitas Mariupoli sünnitusmaja ja lastehaigla, viga sai vähemalt 17 inimest

Mariupoli linnavolikogu teatas rünnakust oma Telegrami kanalil, videost on näha, et haigla on tugevalt kannatada saanud. Kohalikud võimud alles selgitavad, kui paljud lapsed õhurünnakus viga on saanud.

"Mariupol. Vene vägede otselöök sünnitusmajale. Inimesed, lapsed on rusude all. Julmus! Kui kaua on maailm terrorit ignoreeriv kaasosaline? Sulgege taevas kohe! Lõpetage tapmised! Teil on jõudu, kuid näib, et olete kaotamas inimlikkust."