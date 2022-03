Tanel Kiik: piirangud võivad kaduda hiljemalt järgmise nädala algul

Peaminister Kaja Kallas märkis eile, et kui haiglaravi vajavate COVID-nakatunute keskmine päevane lisandumine jääb alla 25 (seda 10 päeva lõikes), on valitsus valmis kiirkorras oluliselt piiranguid leevendama - jutt käis COVID-passi nõude kaotamist ning ettevõtete avatuna hoidmisest peale kella 23.

Tanel Kiik märkis, et see moment võib kätte jõuda käesoleval nädalavahetusel.

“Praegused prognoosid näitavad, et kui senine langustrend jätkub, siis jõuame kas nädalavahetusel või uue nädala esimestel päevadel selle punktini. Sel juhul korraldame valitsuse telefoniistungi, misjärel jõustuksid leebemad tingimused piirangute osas juba järgmisel päeval,” sõnas minister Delfile.

Tanel Kiik pidas siinkohal oluliseks rõhutada, et piirangute leevenemine ei vähenda kuidagi vaktsineerimise tähtsust.

“Ma ei väsi kordamast: vaktsineerimine on jätkuvalt mõistlik ja vajalik enda elu ja tervise kaitseks,” rõhutas minister. “Me ei tea kunagi, kes meist võib raskelt haigestuda. Me ei tea ka seda, millised saavad olema uued tüved ning mida sügis endaga tuua võib.”

Piirangute leevendamisest hoolimata jääks avalikes siseruumides kestma maski kandmise nõue. Lisaks on hetkel veel lahtine üritustel osalejate arvu puudutavate meetmete muutmine.

“Küsimus on selles, kas osalejate arvu piirangud on üldse põhjendatud,” selgitas Kiik. “Alternatiiv on teha ka üleminekuperiood - näiteks kahekordistada hetkel kehtivaid numbreid sise- ja välistingimustes osalejate puhul või muud sarnast. Aga siinkohal ootame ära terviseameti ja teadusnõukoja seisukoha.”