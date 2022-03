Tartu ülikool Vene tudengite tõrjumisest: me ei saa Venemaas kindlad olla

Üks põhjus Venemaa ja Valgevene õppurite tõrjumiseks on suutmatus kontrollida üliõpilaskandidaatide meelsust, sest Venemaal on ka arvukalt neid, kes toetavad sõda. Me ei saa olla veendunud, et Venemaa ja Valgevene võimud ei kasuta ära võimalust saata siia õppima inimesi, kelle eesmärk on kasutada Eestis viibimist millekski muuks kui vaba akadeemilise hariduse omandamiseks.