Kiievi lastehaigla vajab kiiret abi. Raskelt haigeid lapsi ravitakse pommivarjendis

„Eesti inimesed ja ettevõtted haarasid Toetusfondi algatusest teha annetusi Kiievi lastehaigla toetuseks kohe kinni ning annetused hakkasid riburada tulema,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. „Ukraina laste kannatuste leevendamine ei ole meie võimalus, see on meie kohustus. Kõik, mida me saame teha valu leevendamiseks, on tunnustust väärt. Erakordses kriisis tuleb toetada neid, kelle abistamiseks on meil parimad võimalused. Lastehaigla Toetusfond teeb kõik, et toetada Kiievi lastehaigla väikeseid patsiente – et nende ravi ei katkeks ja traumad saaksid parima leevenduse. Kes tahab appi tulla, saab annetuse teha Toetusfondi kodulehe kaudu www.toetusfond.ee ning kogu abi jõuab 100% sihtkohta.“

„Vestlesin eile pikalt Kiievi lastehaigla Ohmatdyt peadirektori Volodymyr Žovniriga, kes kinnitas, et ümbritsev olukord on väga hull – nende haiglasse tuuakse vigastatud lapsed ning patsiendid on viidud haigla keldriruumidesse, et neid pommitamiste eest kaitsta,“ rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. Haiglajuhi sõnul on haiglapersonal äärmiselt pühendunud ja ühtehoidev. Nad on jäänud Kiievisse, et sõjaolukorras haigete laste elude eest võidelda. Ekstreemsetes tingimustes viidi läbi isegi üks luuüdi siirdamise operatsioon.

„Esialgu saab haigla veel hakkama, sest mõneks ajaks on olemas ravimi- ja toiduvarud, kuid meile edastati nimekiri meditsiinitarvikutest ja -seadmetest, mida oleks esmajärjekorras juurde vaja,“ rääkis Inna Kramer. „Meie soov on pakkuda selliseid abivahendeid, mida on parasjagu kõige rohkem tarvis. Oleme valmis esimesel vajadusel ja võimalusel omapoolse toetuse Kiievi lastehaiglale edastama. Oleme väga tänulikud kõigile headele inimestele, kes on juba annetuse teinud.“