VIDEO PÄÄSTEOPERATSIOONIST | "Kas ma tohin su kiivrit kanda?" ehk Kuidas lapsed tulerahe alt evakueeritakse

ÜRO andmetel on kolmapäeva hommikuse seisuga Vene invasiooni tõttu Ukrainas hukkunud 38 last, 71 on vigastatud. Ukraina välisministeerium avaldas eile video, millised näevad välja eriüksuse KORD missioonid lastega perede päästmiseks sõjapiirkondadest.