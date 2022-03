Peaminister Kallas Euroopa Parlamendile: Venemaa eeldab, et astume peagi sammu tagasi. Peame andma Ukraina Euroopa-unistusele selge lootuse

Peaminister Kallas pöördus otse ka Venemaa inimeste poole: „Kallid sõbrad Venemaal, Euroopa Liit ei tegutse teie vastu. Meie tegevuste eesmärk on isoleerida president Putin ja tema valitsus, mis on viimas läbi jõhkrat sõda Ukraina vastu.“ Ta lisas, et loodame jätkuvalt näha demokraatlikku ja stabiilset Venemaad, kes austab oma naabreid ja juhindub õigusriigi põhimõtetest.

„Peame Euroopa Liidus rohkem ja kiiremini pingutama, et vähendada oma energiasõltuvust Venemaa gaasist ja naftast,“ sõnas peaminister ja lisas, et see aitab kaasa ka rohelisele üleminekule.

Peaminister rõhutas, et peame oma põhimõttelisest meelemuutusest tegema aruka ohjeldamise poliitika. „Me peame tegelema pikemaajalise vaatega. Peame olema strateegiliselt kannatlikud, sest homme ei alga rahu. Venemaa eeldab, et astume peagi sammu tagasi,“ rõhutas Kallas. „See tähendab, et peame jätkama Ukraina iseseisvuse eest võitlejate toetamist, andes samal ajal aega sanktsioonidele ja isoleerivatele tegevustele, et need täies mahus toimiksid,“ ütles Kallas.

„See ei ole mitte ainult meie huvides pakkuda Ukrainale Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiivi, vaid see on ka meie moraalne kohustus seda teha. Ukraina ei võitle mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa eest. Kui mitte praegu, siis millal,“ kutsus peaminister Euroopa Parlamendi ees üles täitma Ukraina Euroopa-unistust.

Peaminister tõi välja ka vajaduse murda Putini valede müür, mis on jätnud ka tavalised Vene inimesed ilma ligipääsust tõesele infole. „See on keeruline ülesanne, me peame mobiliseerima oma tehnoloogilise potentsiaali, et võita sõda tõe eest. Ja on ütlematagi selge, et globaalsetel internetiplatvormidel on suur roll,“ sõnas Kallas.

Peaministri sõnul peab tihedas koostöös NATOga tõhustama Euroopa kaitset. „Tugevam Euroopa kaitse tähendab meie kulutuste arukat ja kooskõlastatud planeerimist. Me peame keskenduma suutlikkusele, mis on iga liikmesriigi jaoks liiga kulukas, et seda ise arendada, näiteks kaugmaa õhutõrje, sealhulgas rakett-tõrje,“ selgitas ta.

Lisaks riikide ühtsele reaktsioonile kiitis Kallase kodanikuühiskonna vastust. „Ka meie kodanikud on reageerinud. Avades oma rahakotid ja südamed. Võttes vastu sõjapõgenikke, tihtipeale ka oma kodudes. Osaledes vabatahtlikena humanitaarmissioonidel. Kogudes toitu, riideid ja ravimeid sõja eest põgenejatele,“ ütles ta. „Meie kodanikud näitavad üles lahkust ja suuremeelsust, mis teeb mind uhkeks, et olen eestlane ja uhkeks, et olen eurooplane,“ ütles ta.

Peale Kallase kõnet võttis sõna Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell. Ta tõi välja, et EL on ühest küljest Ukrainat palju aidanud, kuid teisest küljest jällegi mitte piisavalt. Borrell rõhutas, et Eurooa Liidu eesmärk peaks olema Venemaa gaasi- ja naftasõltuvusest vabanemine. "Kuigi see on raske, suudaks Euroopa gaasisõltuvust Venemaast vähendada kahe kolmandiku võrra."

Borrell rõhutas ka seda, et mitte kõik maailma riigid ei saa Venemaa käitumisest samamoodi aru ning me peame olema valmis selgitama, mis tegelikult toimub. "Me peame olema häälekad selles, mis toimub ning peame olema piisavalt targad, et seista vastu ja ära tunda valeuudiseid," ütles Borrell. Borrell ütles ka, et Venemaa survestamist tuleb jätkata. "Uus sanktsioonide pakett on valmimisel," lisas ta.

Kaja Kallase kõne täisteksti saab lugeda siit: https://valitsus.ee/uudised/peaminister-kaja-kallase-sonavott-euroopa-parlamendis-9-martsil-2022