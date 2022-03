VIDEO JA BLOGI | Grosberg: Venemaa valmistub pealetungiks Kiievile ja Odessale

Kolonel Margo Grosberg ütles pressikonverentsil, et Venemaa ei ole suutnud ühtegi märgilist arengut teha viimase 48 tunni jooksul. "Ei ole suudetud suuremat läbimurret teha ning valmistatakse ette lääne poolt rünnakut. Sumõt ei ole suudetud vallutada ning seda üritatakse järgnevatel päevadel teha, et vabastada vägesid Kiievi ründamiseks," rääkis Grosberg.

Grosberg lisas, et Krimmi suunast üritatakse linnu piirata, et valmistada ette rünnakut Odessale. Kuid märkis siiski, et Ukraina liinid peavad praegu.

Veiko Kommusaar ütles, et tänasest saavad Ukraina põgenikud Eestis taotleda ajutist kaitset, mis hõlmab muuhulgas aastase elamisloa, tervisekindlustuse ja vajadusel hariduse omandamise võimalused.

"Enamikul juhtudel tehakse ajutise kaitse otsus ühe päevaga. Selle saamiseks tuleb PPA-s teha taotlus ja broneerida aeg," ütles Kommusaar ning lisas, et ollakse ette valmistamas ka mobiilset menetluspunkti, mille kohta saab täpsemat infot jagada järgmisel nädalal.

Kommusaar lisas, et Eestisse on nüüdseks jõudnud umbes 10 500 põgenikku, kellest osad on kasutanud Eestit transiitriigina.

Kui aga inimesed on juba Eestisse jõudnud, siis on sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juht Kaisa Üprus-Tali sõnul oluline, et inimesed saaks algsetest majutuskohtadest n-ö päris koju, et tekiks turvatunne ja stabiilne rutiin. "Tegeleme sellega aktiivselt, et inimesed leiaks endale üle Eesti uued elu- ja töökohad," ütles Üprus-Tali.

Tema sõnul koondab töötukassa infot, kus on suuremad tööandjad ning seda proovitakse klapitada elukohtadega. "Majutusasutustes on inimesi, kes arutavad põgenikega asju läbi ega vägisi ei saa," ütles ta.

