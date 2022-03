Täna õhtul süüdatakse Harju tänaval küünlad 1944. aasta märtsipommitamise ja Ukrainas vältava sõja ohvrite mälestamiseks

1944. aasta 9. märtsi õhtul pommitas Nõukogude lennuvägi Tallinna linna. Kahes rünnakulaines hävis kokku 1549 hoonet ja 3350 sai kahjustada. Tollasest elamispinnast moodustas see ligi kolmandiku. Pea 20 000 elanikku jäi ilma oma kodudest. Hävis rahvussümbol teater Estonia ja vanalinn sai rängalt kannatada Harju tänava piirkonnas. Rünnaku tagajärjel hukkus 554 Eesti kodanikku.

24. veebruaril 2022 alustas end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks kuulutanud Venemaa sõda iseseisva Ukraina vastu. Ukraina linnu pommitatakse halastamatult. Agressori rünnakutes on hukkunud või haavata saanud ÜRO hinnangul üle tuhande tsiviilelaniku ja see arv kasvab pidevalt. Sajad tuhanded ukrainlased on põgenenud surmahirmus oma kodudest, miljonid elavad väga rasketes tingimustes ja pidevas ohus.