OTSEBLOGI | Zelenskõi Poola hävitajatest: Ukraina on sõjas ja meil pole aega, palun otsustage nii kiiresti kui võimalik

Poola avaldus tuli aga USA-le üllatusena ja mõni tund hiljem teatas Pentagon plaani osas kahtleva seisukoha, nimetas Poola plaani sellisel kujul teostamatuks. Probleem nimelt selles, et Poola nägemuse järgi pidanuks lennukite üle andmine toima Saksamaal Ramsteini USA/NATO sõjaväebaasis. Pentagoni teatest võis välja lugeda, et see oleks liigselt NATO sidumine tehinguga ja hävitajate andmine Ukrainale saab olla ainult Poola otsus. Läbirääkimiste ja lahenduse leidmisega lubati aga jätkata.

Ukraina relvajõudude teatel vähendas möödunud ööpäeva jooksul Venemaa tempot sõjalistes tegevustes ja peaasjalikult pommitati eemalt tsiviilpiirkondi. Peamiselt jätkatakse rünnakuid endiselt Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramiseks ja vallutamiseks. Maakoridori loomine Krimmi ja Venemaa mandriosa vahel on samuti endiselt päevakorras.

Õhtul oli teateid lahingtegevusest ja õhurünnakutest Borõspili lennujaamale Kiievi külje all. Kuigi luureinfo kohaselt on Vene vägede edasitung lakanud, siis on nad pea igast ilmakaarest võrdlemisi Kiievi lähedal, et valmistuda linna sissepiiramiseks.

Teadaolevalt kaaluvad Vene väed ka tõhusamat kütusega varustamise korraldamist, kasutades ära olemasolevat autotanklate võrku.

Venemaal jätkub ka majanduslike tagasilöökide saamine. Mitmed ettevõtted nagu Coca-Cola, Rolex, Mcdonald´s, Pepsi, Starbucks, Unilever jne on teada andnud oma tegevuse lõpetamisest Venemaal. Venemaa Keskpank andis teada, et peatas välisvaluuta müügi Venemaal 9. septembrini. See tähendab, et rubla enam konverteerida ei saa.

Venemaa lubab täna humanitaarkoridori luua Kiievi, Tšerigivi, Sumõ, Harkivi ja Mariupoli linnade juurde. Ukraina kaitseväel ei jäänud muud üle, kui avalikus teadaandes Venemaa pakkumine vastu võtta, kuid sellele lisades: "Raske on okupanti usaldada." Senimaani on Venemaa korduvalt relvarahu ajal lubatud humanitaarkoridore rünnanud. Sumõs õnnestus aga eile 5000 ukrainlast evakueerida.