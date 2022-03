OTSEBLOGI | USA ei toeta Poola hävitajate andmist Ukrainale. Zelenskõi palub läänel ära hoida miljonite inimeste hukkumine

Õhtul oli teateid lahingtegevusest ja õhurünnakutest Borõspili lennujaamale Kiievi külje all. Kuigi luureinfo kohaselt on Vene vägede edasitung lakanud, siis on nad pea igast ilmakaarest võrdlemisi Kiievi lähedal, et valmistuda linna sissepiiramiseks.