BLOGI | Poola lennukite viimine Ukrainasse endiselt otsustamata. USA ja ÜK hoiatavad Kremli plaani eest korraldada keemiarünnak

Ukraina relvajõudude teatel vähendas Venemaa möödunud ööpäeva jooksul tempot sõjalistes tegevustes ja peaasjalikult pommitati eemalt erinevaid tsiviilpiirkondi. Rünnakuid jätkatakse endiselt Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi piiramiseks ja vallutamiseks. Maakoridori loomine Krimmi ja Venemaa mandriosa vahel on samuti endiselt päevakorras.

Õhtul oli teateid lahingtegevusest ja õhurünnakutest Borõspili lennujaamale Kiievi külje all. Kuigi luureinfo kohaselt on Vene vägede edasitung lakanud, siis on nad pea igast ilmakaarest võrdlemisi Kiievi lähedal, et valmistuda linna sissepiiramiseks.

Teadaolevalt kaaluvad Vene väed ka tõhusamat kütusega varustamise korraldamist, kasutades ära olemasolevat autotanklate võrku.

Eesti aja järgi pärast keskööd vastas Valge Maja jõuliselt Kremli väidetele, justkui plaaniks USA Ukrainas keemia- või biorelva kasutada. Vene riiklikes meediakanalites on juttu keemia- ja biorelvade kasutamisest Ukrainas räägitud mitmes versioonis juba kolm kuud. Kui täna Kreml ning ka Hiina välisministeerium väiteid kordas, esines Valge Maja jõulisemalt. Samuti juhtis teemale tähelepanu Ühendkuningriik, märkides, et on alust arvata, et Vene propaganda põhjus on luua kontekst rünnakuks keemiarelvaga. Võib arvata, et see on teema, mis algavale päevale tooni annab.

Kindlasti oodatakse uudiseid Ukraina ja Venemaa välisministrite kohtumiselt Türgis. See on esimene nõnda kõrgetasemeline kohtumine sõja algusest saati ehk täpselt viimase kahe nädala jooksul.

Venemaal jätkub ühtlasi majanduslike tagasilöökide saamine. Mitmed ettevõtted nagu Coca-Cola, Rolex, Mcdonald´s, Pepsi, Starbucks, Unilever jne on teada andnud oma tegevuse lõpetamisest Venemaal. Venemaa Keskpank andis teada, et peatas välisvaluuta müügi Venemaal 9. septembrini. See tähendab, et rubla enam konverteerida ei saa.