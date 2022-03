Kristjan Vanaselja: Isamaa pole enam demokraatlik ega avatud

Ta lisas, et Venemaa sõjakäigust Ukraina vastu ehk 24. veebruarist alates elame me hoopis teistsuguses maailmas. "Venemaa agressiooni mõjud ja Eesti tulevik on praegu ainsad teemad, millega üks tõsiseltvõetav poliitiline jõud peab tegelema. Kõik muu on teisejärguline," märkis ta.