Isamaa eestseisus viskas Parempoolsete juhid erakonnast välja

Sarnaselt Perlinguga kinnitas ka Vanaselja, et kõik nad jäävad Eesti poliitikasse. “Muidugi,” hüüatas ta, “ka minu telefon on punane, messenger piiksub pidevalt ja inimesed soovivad edu ning ütlevad, et jätkame. Neid on nii erakonnast seest kui väljastpoolt,” kinnitas Vanaselja. Ta ütles, et homme hommikul istutakse Parempoolsete juhatusega maha ja räägitakse läbi, millised on need järgmised sammud. “Toetus meile on väga suur. Tegelikult olime ju suurele hulgale inimestest andnud lootuskiire, mis nad on meile tagasi peegeldanud enne Isamaa suurkogu: et tehke midagi erakonnas. Kõike seda, mida oleme oma manifestis ja dokumendis Toome Isamaa tagasi sõnastanud. Me nägime, et Isamaa on see erakond, mille kaudu on võimalik muuta ja mõjutada. Täna pole see enam võimalik, sest meid visati Isamaast välja,” nentis Vanaselja. Ta kinnitas aga, et Parempoolsed kindlasti jätkavad ja seisavad nende samade põhimõtete ja väärtuste eest, mida on korduvalt sõnastanud. “Need väljakutsed on tänases maailmas veel aktuaalsemad. Kulutada neli tundi väga väärtuslikku aega eestseisuses sellistele sisearuteludele, süüdistamisele ja kafkalikele protsessidele olukorras, kus me peaks tegelema suurte julgeoleku probleemidega, on piinlik vaadata,” ütles Vanaselja.