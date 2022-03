Zelenskõi ajalooline samm: Ukraina president on esimene otse Briti parlamendi poole pöördunud välisriigi juht

Zelenskõi kordas abipalves Winston Churchilli kurikuulsa „Võitleme randadel“ kõne sõnu ja lubas, et: "Me ei anna alla ja me ei kaota, me võitleme lõpuni, merel, õhus. Me jätkame võitlust oma maa eest. Mis iganes see maksab... me võitleme metsades, põldudel, kallastel, tänavatel."

Lisaks tsiteeris president Shakespeare'i ja ütles, et: "Ukraina jaoks on küsimus, kas olla või mitte olla ja see on kindlasti jah, et olla".

Oma pöördumises palus ta täiendavat sõjalist abi Ukrainale ja tugevamaid sanktsioone Venemaale. "Palun tehke kindlaks, et Ukraina õhuruum on turvaline. Palun suurendage sanktsioonide survet Venemaale ja palun tunnistage Venemaad kui terroristlikku riiki," sõnas Zelenskõi.

Zelenskõi pälvis Suurbritannia parlamendisaadikutelt nii enne kui ka pärast kõne pika aplausi. Kohe pärast Ukraina presidendi kõne sõnas Suurbritannia peaminister Boris Johnson, et: "lubab kasutada igat võimalikku meetodit - diplomaatilist, majanduslikku ja humanitaarset - kuniks Vladimir Putin on selles katastroofilises ettevõtmises läbi kukkunud ja Ukraina on taaskord vaba riik."