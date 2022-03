Urmas Paet: põgenikekriis lõpeb Euroopas siis, kui Putini režiim on tagasi löödud

"Venemaa tapatalgute tõttu Ukrainas on 13 päevaga riigist lahkunud üle kahe miljoni inimese, peamiselt emad lastega," sõnas Paet Strasbourgis Euroopa Parlamendi istungil.

Ta lisas, et oli mõni päev tagasi Poola-Ukraina piiril ja nägi lakkamatut põgenikevoogu Ukrainast Poola. "Chelmi raudteejaama külma öösse saabus järjekordne põgenikerong 1500 lapse ja naisega. See on 2022. aasta Euroopa. Öiste põgenikerongidega."

Paet on väga tänulik Poola inimestele ja teistele Ukraina piiri äärsetele rahvastele, kes aitavad saabuvaid põgenikke nii nagu suudavad. "Kogu Euroopa peab Poolat ja teisi põgenikke esmalt vastuvõtvaid riike igakülgselt toetama," lausus ta.

"Aga Putini režiimi tapatalgud Ukrainas jätkuvad, mis tähendab, et põgenikevool jätkub. Samas on sajad tuhanded inimesed lõksus Mariupolis ja teistes linnades. Neile inimestele on vaja turvalisi humanitaarkoridore ja kohe. Et nad saaksid pommide alt liikuda teistesse Ukraina piirkondadesse," rõhutas Paet.

Ta lisas, et põgenikevool Ukrainast lõpeb ja inimesed saavad oma kodumaale tagasi pöörduda aga alles siis, kui Putini kuritegelik režiim on tagasi löödud ning Ukraina on jälle vaba ja turvaline. "Selleks kõigeks on vaja kogu vaba maailma tugevust ja otsustavust."