Sotsiaalministeerium plaanib Tervise Arengu Instituudi tulevast aastast sulgeda

Mändmaa kinnitas Delfile, et TAI ülesanded ja inimesed plaanitakse tõepoolest liita teiste ministeeriumi allasutustega. Küll aga rõhutas Mändmaa, et info ümberorganiseerimise kohta on avalik juba veebruari algusest.

Tervise Arengu Instituudi sulgemine on osa sotsiaalministeeriumi suuremast reformist, mille käigus on muuhulgas plaanis kokku liita Ravimiamet ja Terviseamet.

Reformi eest vedav sotsiaalministeeriumi Mändmaa rääkis, et TAI töö ümberkorraldamise taga on soov muuta riigi süsteeme tõhusamaks. „Praegu tegeleb näiteks ennetustegevusega nii Terviseamet, Tervise Arengu Instituut, Haigekassa kui ka Tööinspektsioon. Ministeeriumi huvi on, et tegevus koondatakse ühte kohta," sõnas ta. Lisaks on Mändmaa sõnul probleem selles, et killustunud asutustel ei ole praegu piisavalt raha enda plaane ellu viia.