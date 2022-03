VIDEO | Sõjapõgenikest ema ja poeg jõudsid koos kassiga Tallinnasse: „Mul on hea meel, et te meid minema ei aja”

Täna jõudsid Tallinna põgenike vastuvõtukeskusesse ukrainlased Natalia ja Dmytro. Nad tulid Eestisse bussiga Kiievi lähedalt Irpinist. Natalia abikaasa sõdib parasjagu Ukraina territoriaalkaitses. „Mu abikaasa jäi Irpinit tagasi võitma,” ütles Natalia. „Vanim poeg on ka seal. Nad kaitsevad Irpinit, relvad käes.”

„Meil on hea meel, et saime väga sooja vastuvõtu osaliseks. Teil on siin väga hea ja rahulik olla,” kirjeldas Natalia esimesi emotsioone Eestist. „Mul on hea meel, et te meid minema ei aja. Siin on meil hea ja mõnus.”

Poeg Dmytro lisas omalt poolt, et Eesti poolt reageeriti olukorrale väga kiiresti.

Nagu ka kõik teised põgenikud, kel siin lähedased koduga ei oota, paigutatakse ka Natalia ja Dmytro praegu hotelli. „Kuni Ukrainas sõda käib, töötame ja õpime siin.”

Natalia mees jäi tema sõnul Vene droone alla tulistama ning saatis naise ja noorema poja Eestisse. „Oleme tema pärast väga mures. Ja vanema poja pärast, kes samuti sõdib, oleme väga mures…” puhkes Natalia nutma.

Natuke hiljem rääkis ta, et tema mees oli aidanud Irpini katkiselt sillalt põgenikke evakueerida ning nägi pealt, kuidas Vene väed tulistasid ühe põgeneva perekonna surnuks.

Natalia sõnul tahavad nad üle kõige siiski koju tagasi. „Oleme siin kuni sõja lõpuni.”

Küsimusele, mida neil praegu kõige rohkem vaja on, vastas Natalia: „Meile on oluline, et meid ei pommitataks, et kuulid ei lendaks üle pea, ja lõpuks tahame lihtsalt magada.”

Alates 27.02 kuni 07.03 on politsei andmetel Eestisse saabunud 8594 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget. Saabujate hulgas on olnud vähemalt 2610 last. Kõigist saabujatest soovisid Eestist teise riiki edasi minna 1853 inimest.

Ukrainlaste hulk, kes soovivad Eestisse jääda, on viimastel päevadel olnud tuhande ringis. „Näiteks saabus eilse ööpäeva jooksul Eestisse 1791 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget (sh 721 last), neist transiidil olid 657,” ütles politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Aivar Alavere.