Kuidas valida esteetilise interjööri ja tervisliku une tagamiseks õiged kardinad?

Soovid aasta läbi nautida segamatut und mistahes ajal ööpäevas? Sel juhul on sinu magamistuppa kindlasti vaja pimendavaid kardinaid. Need on parim valik inimestele, kes soovivad suuremat privaatsust ja pimedat tuba kuni ärkamiseni. Pimendavad kardinad sobivad suurepäraselt ruumidesse, kus on piisavalt päevavalgust, kuid öösel on vaja intiimsemat meeleolu. Samamoodi hoiavad pimendavad kardinad, mille valguse blokeerimise tase on 95–99%, ära ka müra ja soojuse või külma sissepääsemise ruumi, hoolitsedes ka sinu kodu energiatõhususe eest.

Järgmine kardinate kategooria on dekoratiivsed külgkardinad. Need sobivad kõige paremini kohtadesse, kus valgust on vaja üsna harva blokeerida. Pikad tumedad külgkardinad aitavad rikastada juba olemasolevat kodukujundust, täiendades ruumide üldmuljet – peamine on valida õige materjal ja värv. Näiteks valides tumedad pikad kardinad, mille alumine serv langeb osaliselt ka põrandale, lood rahuliku ja lõõgastava keskkonna.

Tüllkardinad on interjööri lahutamatu osa, eriti suurte akendega kodudes. Need sobivad suurepäraselt nii elu- kui ka söögituppa, magamistuppa ja kööki. Valides heledad ja veidi läbipaistvad neutraalsetes toonides kardinad, lood ruumi elegantse õhkkonna. Tube, kus on puudu värvide mitmekesisusest, saad elavdada värviliste või kirjude tüllkardinatega. Samuti saab õhukesi tüllkardinaid kombineerida paksude külgkardinate või teist värvi tüllkardinatega.

Kardinate valik ei sõltu ainult akna enda suurusest, vaid ka ruumi suurusest. Avarasse elutuppa on heaks valikuks tumedamates toonides eriti pikad kardinad. Need muudavad suure ruumi hubasemaks ja suletumaks ning kui kardinaid täiendab veel teine värv ja tekstuur, annab see toale loomingulise aktsendi. Väiksematele tubadele on siiski soovitatav valida õhemad ja kergemad kardinad, mille värv sobib ruumi üldsisustusega. Eriti ilus on, kui kardinad on teistest ruumi sisekujunduselementidest erksamat värvi, sest see muudab väikese ruumi optiliselt mitmemõõtmeliseks.

Kui su kodul on kõrged laed, siis rõhuta neid kardinatega, mis algavad ülemisest aknaava servast veidi kõrgemalt. See muudab ruumi veelgi avaramaks, kuid vähem tühjaks. Samuti sobib selline lähenemine väga hästi kitsastesse, kõrgete lagedega tubadesse. Kui paigutad kardinad tavalisest kõrgemale, veendu, et need ulatuksid siiski põrandani.

ALATI KAASAEGNE LAHENDUS: RULOOD

Seal, kus pole kardinaid, on rulood. Ka neil on oma kujunduslik iseloom, mida õigesti kasutades ja ruumi ülejäänud sisekujundusega kombineerides saad luua imelise õhkkonna. Rulood on oma populaarsuse saavutanud tänu nende praktilisusele nii paigaldamisel kui ka kasutamisel. Need on ka ruumisäästlikud. JYSKi tootevalikus on palju erinevaid mudeleid ja disainilahendusi, mille seast saab teha valiku olenevalt katmist vajava akna suurusest ja ruloode kasutamise praktilistest kaalutlustest. Samuti on neid võimalik kohandada nii pikkuses kui ka laiuses – võimalikud vahemikud on välja toodud iga mudeli juures.

KUIDAS KARDINAID PUHASTADA?

Kardinate vertikaalne asend tuleb kasuks nende puhtusele, sest suurema osa tuppa kogunevast tolmust saab lihtsalt maha raputada, kuid sellegipoolest ei ole kardinad mustuse eest täielikult kaitstud. Ajapikku mustus koguneb ja jääb igale tekstiiltootele, mistõttu tuleb aeg-ajalt ruumi puhastustööde nimekirja lisada ka kardinate puhastamine.

Enne nende puhastamise alustamist tutvu kindlasti kardinate sildil oleva hooldusteabega! Seal on vastavad sümbolid, mille selgitus annab õige suuna kardinate tõhusaks ja õigeks puhastamiseks. Ning pea meeles – kui kahtled, kas kardinad kannatavad masinpesu, pese neid käsitsi. Kõige sagedamini soovitatakse kardinaid masinas pesta õrna pesuprogrammiga, näiteks villarežiimiga. Seadista võimalikult madal tsentrifuugi pöörlemiskiirus. Olenemata sellest, kas pesed kardinaid käsitsi või pesumasinas, on soovitatav need kohe niiskena üles riputada. Nii ei teki kuivamise ajal soovimatuid kortse. Vajadusel pane kardinate alla ajalehti või rätikuid, et nendest tilkuv vesi ei kahjustaks põrandat.

Sarnaselt kardinatega kipub ka ruloodele kogunema tolmu, mida me igapäevaselt ei märka. Isegi kui märkame, jätame kodu koristades sageli nende puhastamise vahele, sest see võib tunduda väsitav. Samas regulaarse rutiiniga on võimalik väsimust peletada. Kõige tähtsam on rutiinist kinni pidada. Üks lihtsamaid viise on kasutada tolmuimeja väikest harjaga otsikut ning puhastada sellega rulood mõlemalt poolt. Sama võib teha ka tolmuharjaga. Pikaajaliselt kogunenud mustust soovitame puhastada niiske salvrätikuga või spetsiaalsete mikrokiudlappidega. See on eriti vajalik köögiruloode puhul, sest toiduvalmistamise tulemusel võib ruumi erinevatele pindadele koguneda rasva. Väldi abrasiivsete käsnade kasutamist, sest see võib kiiresti ruloode õhukest materjali kriimustada.

Samuti on võimalik ka ruloosid eemaldada ja üleni pesta. Peamine on olla ettevaatlik ja hoolas. Pane ruloo ettevaatlikult vanni või duši alla ja pese pehme harja või lapiga soojas vees. Vajadusel lisa ruloo loputusveele nõude loputusvahendit või tavalist lauaäädikat. See hoiab ära kuivanud veetilkade tekke. Enne akna kohal asuvatesse kinnitustesse tagasi panemist riputa ruloo sealsamas vannitoas üles ja lase kuivada.

JYSKi kardinate ja ruloode lai valik pakub mõtlemisainet, kuid loodetavasti on siinne juhend andnud hea ülevaate!