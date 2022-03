VIDEO | Okupeeritud Ukraina asulates jätkub vastupanu: "See on Ukraina!"

24. veebruaril, invasiooni esimesel päeval, raporteeris Ukraina väljaanne Pravda, et Krimmiga piirnevas Hersoni oblastis on Vene vägede kätte langenud ohtralt asulaid, lisades: "Vaenlase lennukid hävitasid sõjaväelised objektid, Dnipro jõe ülekäik on sissetungijate kontrolli all."