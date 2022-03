Ukraina ekspresident Janukovõtš saabus väidetavalt Minskisse ja kutsub Zelenskõid alla andma

Teisipäeval avaldas Vene riigimeedia Janukovõtši poolt president Volodõmõr Zelenskõile saadetud avaliku kirja, kutsudes teda üles Venemaale alistuma. „Teil on isiklik vastutus lõpetada verevalamine iga hinna eest ja jõuda rahuleppeni,” kirjutab Janukovõtš. „Vladimir Aleksandrovitš, küllap unistate tõeliseks kangelaseks saamisest! Ent kangelaslikkus ei tähenda võitlust viimase ukrainlaseni. See tähendab eneseohverdust, võitu omaenda uhkuse ja ambitsioonide üle, selleks et päästa inimelusid.”

Zelenskõi pole Janukuvõtši avaldusele tähelepanu pööranud, kuid kutsus Venemaad teisipäeval samuti üles läbirääkimistele. „President [Vladimir] Putin peaks alustama dialoogi, selle asemel, et istuda ilma hapnikuta infomullis,” ütes Zelenskõi. „Ta saab infot, aga ma ei tea, kui realistlik see on. Arvan, et olukord on nagu kõverpeeglis.”