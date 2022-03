Venemaa Föderatsiooni väed jätakavad pommitamistega, relvarahu kokkulepped ei pea. Õhurünnakud on tabanud Sumõ ja Ohtõrka linnu ning Bytytsia küla – on nii haavata saanuid kui inimohvreid. Humanitaarkatastroof ohustab Mariupoli linna, kus on pole kütet, vett, arstiabi ning inimesed on piiramisrõngas. Loe tänast otseblogi Delfist!