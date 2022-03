VIDEOD, FOTOD ja BLOGI | Antony Blinken Tallinnas: on õige hetk Vene energia sõltuvusest vabanemiseks

Blinken tunnustas Eestit Ukraina tugeva toetamise eest, tuues konkreetselt välja tankitõrjesüsteemide Javelin andmise ja rohke humanitaarabi annetamise. "Näeme Ukraina sinikollast lippu kodude akendel ja tänavatel ja solidaarsust Ukraina rahvaga," märkis ta.

USA välisminister ütles, et Eestist on saanud üks maailma arenenumaid digiriike ning üks maailma suurima ajakirjandusvabadusega paiku. "Kontrast Venemaaga on suur. Paljud venelased ei teagi, mida nende riik Ukrainas teeb. Nad arvavad, et Ukrainat vabastatakse," lausus poliitik.

Ühendriikide esidiplomaat märkis, et Bideni administratsioon on NATO idatiiva tugevdamise nimel juba palju teinud ning on valmis ka edasisteks sammudeks. Samuti jätkatakse jõupingutusi seoses küberohtude ja võimalike hübriidrünnakutega.

Blinkeni sõnul on käes aeg, mil Lääs peab energiasõltuvust Venemaast lõpuks otsustavalt vähendama hakkama. Tema sõnul olevat president Biden Briti peaministri ja Prantsusmaa presidendiga seda teemat alles eile arutanud.

Kallas Eesti kaitse tugevdamisest: vajame kõike

Eesti peaministri sõnul arutatavad võimaliku nafta- ja gaasiembargo teemat ka Euroopa liitlased omavahel, ent riikide sõltuvuse määr Venemaast on erinev. "See eeldaks alternatiivide leidmist riikidele, mida embargo rohkem mõjutaks," tõdes Kallas.

Valitsusjuhi sõnul püüab Ukrainat rünnanud Venemaa täita oma "Euroopa unelmat". "Kremli taktika on tsiviilisikute terroriseerimine. See on brutaalne ja südantlõhestav. Venemaa tuleb vabast maailmast isoleerida," lausus ta ning kutsus üles Venemaad maailmast isoleerima.

Kallase sõnul tuleb olla valmis selleks, et kõige hullem võib olla alles ees. Ta tsiteeris Venemaa ekspresidenti Dmitri Medvedevit, kes uskuvat, et ühel hetkel tuleb Lääs läbirääkimiste laua taha tagasi ning on valmis järeleandmisteks. "Peame tõestama, et tal ei ole õigus," lausus peaminister.