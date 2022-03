Tartu linnavõim kavatseb sõja valguses Võidu silla ümber nimetada

Ukraina toetusavaldusel tõi volikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa) Võidu silla taas teemaks, ning nüüd on enamus volikogust valmis selle ümber nimetama. "See, mis tähistab võitu Suures Isamaasõjas, ei ole sugugi võit eesti rahvale ja paljudele teistele rahvastele, sellega algas suur ja jõhker okupatsioon," ütles Lukas.

"Kui meil ei ole ühtegi probleemset nime linnas, siis ei saa ka lapsega linnas jalutades tekkida küsimus, et miks see siin on Võidu sild," lausus ta.