FOTOD | Tallinlased jagasid sõjapõgenikele süüa, juua ja sooje riideid

„Täna oli halbade asjaolude kokkusattumus, tuli mitu bussi, mis ei olnud koordineeritud,” selgitas Toompere veel. „Loodan, et sellist olukorda enam ei teki.”

Kella 21 paiku hakkas sotsiaalmeedias levima info, et mupo ajas abistajad hoone juurest minema. "Neile olevat korraldus antud," märkis Keiti Vilms Twitteris.

Mupo juht Aivar Toompere sõnas Delfile, et asjaosalistel paluti ära minna, mitte ei aetud seltskonda laiali. Ta viitas, et pole vajadust seal abistada ja külmetada - kui öösel tulevad põgenikud, saavad nad kindlasti sees süüa ja muud abi.

Algul oli keskuses plaanitud ka riiete jagamine, aga see viiakse teisele aadressile. See tähendab Toompere sõnul seda, et edaspidi saab keskusesse korraga mitusada inimest mahutada.