FOTOD | Eesti bussijuht ootas Rumeenia-Ungari piiril 18 tundi, et sõjapõgenikega üle saada: „Ungari poolel lihtsalt jalutatakse, vaadatakse ringi”

Elmet jõudis koos kümmekonna põgenenud ukrainlasega öösel kella ühe ajal Rumeenia-Ungari piirile, kus teda ootas aga ebameeldiv üllatus. Rumeenia pool olid tohutud järjekorrad ning Ungarisse lasti busse ja autosid teotempos. „Selline see meie Euroopa liikumisvabadus ongi,” ütles Elmet, kelle sõnul teevad ungarlased justkui kõik selleks, et ukrainlasi mitte üle piiri lasta.

„Näeme, kuidas see töötegemine siin käib. Lihtsalt jalutatakse, vaadatakse ringi, samal ajal, kui inimesed siin vaevlevad.”

Elmeti sõnul ei kontrollita Rumeenia pool väljaminevaid sõidukeid üldse ja suhtumine on sõbralik. Punane Rist pani üles telgi ning jagab põgenikele sooja suppi, kohvi, teed ja vett. „Viivitus tulebki Ungari poolelt,” ütles Elmet, kelle sõnul on kuuldavasti asi selles, et ukrainlastelt nõutakse lisapaberite täitmist Schengeni alale sisenemisel.