Eesti suursaadik Varssavis Martin Roger: Valgevene pole enam isegi nominaalselt iseseisev riik

Suursaadiku sõnul mõistatakse Varssavis Suwalki koridori tähtsust väga hästi. Vene vägede paigutamine Poola-Valgevene piiri äärde peab saama NATOlt vastuse.

Kas praegu läheb kogu saatkonna aur sõjaga seonduvale, näiteks põgenikele, või jääb muuks ka aega?

Põhimõtteliselt on kõik seotud sõjaga. Meie tegevus peegeldab seda, mida Eesti üldiselt teeb. Ühest küljest toimub tihe poliitiline dialoog Poolaga, et vahendada kontakte, selgitada positsioone, koordineerida. Poola on praegu suure surve all. Põgenikevoog on suur ja ka tahe Ukrainat ja inimesi aidata on suur ning Eesti seisab Poola kõrval.