Mäletatavasti tekkis piinlik olukord eelmisel nädalal, kui Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borell teatas, et Ukraina saab Euroopa Liidu riikidelt hulganisti hävituslennukeid. Politico teatel teatel olid Ukraina piloodid juba teel hävitajate juurde, kui selgus, et Poola, Bulgaaria ja Slovakkia, kellel annetuseks sobilikud lennukid on, ei ole valmis oma lennukeid ära andma.