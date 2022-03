Jeltsini-aegne Venemaa välisminister: Putin pole hull, kuid ekslik ja ebamoraalne inimolend

Palju on arutelusid Kremlist lähtuva tuumasõjaohu ning küsimuse selle üle, kas Putini käitumine on ratsionaalne. „Ma ei usu, et Venemaa kasutaks tuumarelva ja ma usun, et Putin on ratsionaalne tegutseja," arvab Kozõrev.

Kozõrev analüüsib, kust pärineb mõte Putinist kui hullust. "Arvan, et taoline mõte sai alguse sellest, et enamik inimesi (eriti läänes) peavad tema otsust tungida Ukrainasse täiesti irratsionaalseks. Ma ei ole sellega nõus. See on kohutav, kuid mitte irratsionaalne," toob ta välja.

Järgnevalt esitab Kozõrev kolm põhjust, miks tema arust invasioon oli Putini jaoks ratsionaalne samm. Putini kalkulatsioonis tulid kokku kolm veendumust:

1) Ukraina kui riigi seisund. Putin on viimased 20 aastat olnud arvamusel, et Ukraina ei ole tõeline riik ja peaks parimal juhul olema Venemaa satelliitriik. Euromaidani revolutsioon lõpetas igasuguse lootuse, et Ukraina jääb iseseisvaks, kuid Kremli-meelseks riigiks. Putin arvas, et lääs mahitas revolutsiooni.

Putin tõenäoliselt järeldas, et kui Ukraina valitsust ei saa hoida sõltumatu, kuid Kremli-meelsena varjatud viisil, siis sunnib ta Ukrainat selleks avalikult. Samuti hakkas ta uskuma omaenda propagandistide valet, et Ukrainat juhib natsistide-banderalaste hunta. Täiuslik ettekääne oli loodud Ukraina "denatsifitseerimiseks".

2) Venemaa sõjaline seisund. Kreml on viimased 20 aastat püüdnud oma sõjaväge moderniseerida. Suur osa aga sellest eelarvest varastati lihtsalt ära ja kulutati Küprosel megajahtidele. Ega sõjalise nõunikuna ei saa sellest presidendile aru anda. Seega söötsid alluvad talle hoopis valeinfot. Tegemist on rohkem nagu Potjomkini sõjaväega.

3) Lääne geopoliitiline seisund. Venemaa valitsev eliit uskus omaenda propagandat, et president Biden on vaimselt ebapädev. Samuti arvasid nad, et Euroopa Liit on nõrk, sest nende sanktsioonid olid 2014. aastal hambutud. Lõpuks tegi USA oma Afganistanist väljaviimisel vea, mis kinnistas seda narratiivi.