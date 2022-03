Uue meeskonnaliikme CoinsPaidiga tunneb ARIS Limassol FC end peatamatuna

ARIS Limassol asutati 1930. aastal ja see teeb sellest Küprose ühe vanima jalgpalliklubi. Klubi parimaks saavutuseks oli 1989. aastal Küprose karikafinaali pääsemine, kuid toona libises võit käest. Järgmisel hooajal sõlmis meeskond lepingu legendi enda, ukrainlase Oleh Blokhiniga, 1975. aasta Euroopa aasta jalgpalluriga, kes aitas neil saada teist korda ajaloos neljanda koha. Pärast seda on ainsat tõelist edu saavutanud meeskonna esitus teises liigas – nad on seal võitnud viis korda (1954, 1956, 1994, 2011, 2013). Sellest hoolimata on klubi säilitanud oma legendaarse võitlusvaimu ja vapruse. Hea näide sellest käitumismustrist on Lakis Papadopoulos – ta on Aris Limassoli ajaloo suurim väravakütt ja tõeline legend. Ainus, mis Arisel puudus, oli hea sponsor.