VÄRSKE SÕJAKAART | 7. märtsil on eeslinnad jätkuvalt tule all

Tähelepanuväärne rünnak toimus kesklääne linnas Vinnõtsjas, kus kaheksa raketiga hävitati lennuväli. Seda peetakse ettevalmistuseks Odessa ründamiseks. Kõige hullem on olukord endiselt Mariupolis. Linn on ümber piiratud ja päevi kestnud Vene tule all rusudeks pommitatud. Palju on tsiviilohvreid, sealhulgas lapsi. Inimesed linnas on veeta, elektrita, kütteta ja pideva suurtüki- ning raketitule all. Olukord on katastroofiline.