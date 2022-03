Tallinnas toimuvad chaga kasvatamise tasuta infopäevad

Nii Eestis kui ka piiri taga on huvi meditsiiniseente vastu tugevas kasvutrendis. „Aina enam tegeletakse mahukate teadusuuringutega, et välja selgitada seente potentsiaal meditsiinis. Seetõttu on chaga-kasvatuste rajamine pakkunud Eestile ja siinsetele metsaomanikele võimaluse olla roheinnovatsiooni ja jätkusuutliku metsamajandamise üks vedajatest. Kõige lihtsamalt öeldes võimaldavad chaga-kasvatused teenida tulu metsa maha võtmata,” ütleb Silver Laus, Chaga OÜ seenekasvatuse projektijuht.

Tuginedes soomlaste kogemusele, on ühe hektari kasemetsa puhastootluseks 20 aasta vältel ca 900–1500 eurot aastas, sõltuvalt istutatud tüüblite arvust. Selle perioodi peale on keskmise metsa tootlikkus ca 25 000 eurot.

Lausi sõnul on viimase paari aasta jooksul korraldatud infopäevi üle kogu Eesti ja inimeste huvi on suur. „Infopäevad on hea võimalus end teemaga põhjalikumalt kurssi viia. Kuna chaga-istanduste rajamine on Eestis siiski võrdlemisi uus tegevus, on inimestel kõhklused, mis tulenevad vähesest informatsioonist. Infopäevadel saame vastata kõikidele küsimustele ja lisaks näitame, kuidas tüüblite paigaldamine kasepuule päriselt välja näeb,” julgustab Laus inimesi tasuta õppepäevadel osalema.